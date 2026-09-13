10 бивши премиери и министри с декларация към властта
10 бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 ключови...
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10 бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 ключови...
Единият полицай е транспортиран до болницата на МВР
По време на посещението си те имаха възможност да присъстват на пленарно заседание и да чуят част от дебатите по актуален законопроект
Тези предизвикателства направиха коалицията по-единна, каза още тя
Комисията по туризъм на Народното събрание ще проведе изнесено заседание на 26 юли 2025 г., събота, от 14.00 ч., в конферентна зала „Аполония“ на хо...
Основната цел на закона е както въвеждането на мерки, които да насърчат вторичния пазар
Надяваме се парламентът да намери решения на множество наболели въпроси, каза той
Народни представители обясниха, че не искат повече да се провежда това пленарно заседание
Върна властта в парламента, удари руското влияние и гарантира промените в Конституцията
Бранд Родопи е шанс за туризма, ще го промотираме в Народното събрание
Едно изказване на Радев сплоти некоалицията
Проф. Андрей Пантев също даде отговор на тази спекулация
Енергетиката и социалната сфера са двата най-горещи картофа
Каквито и обяснения да се дават, факт е, че присъствието на Волен Сидеров осигури кворума в Народното събрание вчера. Ако не беше той, нямаше да има н...