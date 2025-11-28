10 бивши премиери и министри с декларация към властта

10 бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 ключови реформи в бюджетната политика.

Ние, участници в управлението на Република България от близкото минало, финансисти от Българската CFA асоциация, представители на двустранни търговски камари, призоваваме Министерския съвет и Народното събрание да оттеглят настоящия популистки и прахоснически бюджет и да предприемат реформаторски обрат в бюджетната политика, се казва в декларацията.

Ето и предложенията им:

1. Да се прекъснат бюджетните дефицити от 3 и много повече % от БВП и да се постигнат балансирани бюджети и излишъци.

2. Да се спре с увеличението на публичния дълг и се премине към неговото намаляване като процент от БВП и дори в номинално изражение.

3. Да се прекъснат раздутите бюджетни разходи между 45 и 50% от БВП и се върнем към разходи до 40% от БВП, както е написано в Закона за публичните финанси.

4. Да не се увеличават данъци и осигуровки.

5. Да се предприемат мащабни реформи и оптимизации в целия публичен сектор.

Декларацията е подкрепена от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов, Милен Керемедчиев.

Подписан е и управителния съвет на Българската CFA асоциация, чиито председател е Николай Василев, както и двустранните камари - Bulgarian-Hellenic Chamber of Commerce and Industry, Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, Italian Chamber of Commerce in Bulgaria, Dutch Bulgarian Business Association, Bulgarian-Polish Chamber of Commerce and Industry, Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce, Bulgarian-Spanish Chamber of Commerce

