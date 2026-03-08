Илияна Йотова: Във време на войни, трябва силно да се чуе гласът на жените и майките

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, който призовава за разум, мир и диалог. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на жената – 8 март, публикувано в профила ѝ във Фейсбук.

Честит празник, скъпи българки!



Бъдете здрави! Бъдете светлина и вдъхновение, енергия и амбиция! Бъдете горди с всичко, което постигате всеки ден – успехи в професията, любов и топлина в семейството, подкрепа за приятелите! Не се страхувайте да отстоявате правата си и да мечтаете смело!



Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките. Глас, който призовава за разум, мир и диалог. Спомнете си какво е да родиш дете! Дайте му бъдеще!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com