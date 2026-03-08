Политика

Илияна Йотова: Във време на войни, трябва силно да се чуе гласът на жените и майките

Президентът с емоционално послание за 8 март

08 мар 26 | 13:49
469
Агенция Стандарт

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, който призовава за разум, мир и диалог. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на жената – 8 март, публикувано в профила ѝ във Фейсбук.

Честит празник, скъпи българки!

Бъдете здрави! Бъдете светлина и вдъхновение, енергия и амбиция! Бъдете горди с всичко, което постигате всеки ден – успехи в професията, любов и топлина в семейството, подкрепа за приятелите! Не се страхувайте да отстоявате правата си и да мечтаете смело!

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките. Глас, който призовава за разум, мир и диалог. Спомнете си какво е да родиш дете! Дайте му бъдеще!

Автор Агенция Стандарт
