Ученици от четири казанлъшки училища посетиха Народното събрание

Ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“, СУ „Екзарх Антим I“, ПГТТМ и ПГЛПТ в Казанлък посетиха днес Народното събрание по покана на народния представител Илиана Жекова.

Младежите са взели участие в инициативи и проекти, организирани от Община Казанлък по повод Деня на българската община.

По време на посещението си те имаха възможност да присъстват на пленарно заседание и да чуят част от дебатите по актуален законопроект. Илиана Жекова проведе разговор с тях по теми, които ги вълнуват – политически процеси, работата на народните представители, както и възможностите за образование, развитие и реализация в България.

По думите на Илиана Жекова, младите хора вече формират критично мислене, което ще им помогне да вземат информирани решения.

В края на посещението тя ги насърчи да продължат да се развиват и да следват мечтите си, като им благодари за позитивната енергия и доброто отношение.





