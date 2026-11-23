Бурен вятър обърна тежкотоварни автомобили по пътищата в Старозагорско. Две ремаркета се преобърнаха в рамките на по-малко от два часа, а в Ямбол мощните пориви откъснаха строително скеле от жилищен блок. По щастлива случайност при трите инцидента няма пострадали.

Опасните пориви удариха региона в понеделник следобед, когато синоптиците предупредиха за влошаване на времето и издадоха оранжев код за силен вятър в 17 области на страната.

Две ремаркета обърнати на пътя

Първият инцидент е станал малко след 14 часа на Подбалканския път София - Бургас, в района на разклона за Гурково. Силният вятър е преобърнал празното ремарке на товарен автомобил, което се е озовало в крайпътната канавка.

Водачът не е пострадал, а пробата му за алкохол е отрицателна. На мястото е изпратен полицейски екип, който регулира движението.

Само час и половина по-късно стихията предизвиква втори подобен инцидент. В 15:45 часа между старозагорските села Оряховица и Подслон силният вятър отново преобръща ремарке на тежкотоварен автомобил. И при това произшествие няма пострадали.

Скеле полетя в центъра на Ямбол

Бурята не пощади и градската среда. В центъра на Ямбол силните пориви откъснаха скеле, поставено за санирането на жилищен блок.

Инцидентът е станал на един от големите булеварди в града. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията. Движението в района е временно ограничено, докато конструкцията и пространството около сградата бъдат обезопасени.

По първоначална информация няма пострадали.

Оранжев код в 17 области, вятърът продължава

Мощните пориви не са изолирано явление. За 23 ноември Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасно силен вятър в 17 области, сред които Стара Загора, Ямбол, Сливен, София-град, Софийска област, Пловдив, Пазарджик и други райони на страната.

В тези части на България скоростта на вятъра се очаква да достигне 70-100 км/ч, а отделни пориви - до 115 км/ч. За останалите 11 области е в сила жълт код.

Опасното време няма да приключи с днешния ден. За вторник, 24 ноември, е обявен жълт код за силен северозападен вятър в 18 области. Очакват се пориви до 90 км/ч.

112 с предупреждение към хората и шофьорите

Националната система 112 отправи специални препоръки за безопасност заради опасните метеорологични условия.

Гражданите трябва да приберат или укрепят саксиите, градинските мебели и всички незакрепени предмети по балконите и первазите, които могат да бъдат подхванати от вятъра. Вратите и прозорците на жилищата трябва да бъдат плътно затворени.

Особено опасен е престоят в близост до сгради, покриви, строителни скелета, рекламни съоръжения и електропроводи. От службите предупреждават хората да не търсят убежище под дървета и да избягват паркове и открити пространства.

Специално внимание трябва да проявяват и шофьорите. Препоръчва се движение с по-ниска скорост, по-голяма дистанция и повишена предпазливост при преминаване през мостове, край тунели и покрай тежкотоварни автомобили. При особено силни пориви водачите трябва да спрат на безопасно място, далеч от дървета и електропроводи, и да изчакат опасността да премине.

Днешните инциденти в Старозагорско и Ямбол са поредното напомняне, че силният вятър не е просто неприятно време, а реална опасност - особено за хората на пътя и в близост до строителни съоръжения.