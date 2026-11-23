Д-р Александър Носиков е кардиолог в Диагностично-консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост с 20 години опит, от които 7 е работил във Великобритания. Активен лектор, включително и на международни конгреси, експерт по ехокардиография, част от изпитната комисия на Европейското дружество по кардиология за акредитация по трансторакална ехокардиография. Завършил е 2-годишен курс в Лондон по лечение и диагностика на сърдечната недостатъчност през 2019-2021 г.

През последните години е с основен интерес към профилактиката, превантивната кардиология, лечението на артериалната хипертония и дислипидемиите, както и кардио-онкологията.

Есента е сезон на промени. След летните почивки и края на топлото време в началото на есента се връщаме към работата и ежедневните задължения. Дните стават все по-къси, температурите се понижават, а физическата ни активност често намалява. Всичко това може да се отрази на теглото, съня, настроението, както и на сърдечно-съдовото здраве. Есента е подходящ момент да се подготвим за зимата. Това обаче не означава да започнем веднага строга диета или светкавично да се запишем на фитнес или спорт. Практиката показва, че устойчивите промени се постигат по-лесно, когато са постепенни и съобразени с индивидуалните ни възможности.

Движение и спорт. С настъпването на студеното време често започваме да се движим по-малко, да използваме автомобила по-често и започваме да прекарваме повече време вкъщи. Редовната физическа активност подпомага контрола на артериалното налягане, теглото и кръвната захар и подобрява физическата издръжливост. Изберете движение, което ви доставя удоволствие и можете да практикувате целогодишно – разходки, бързо ходене, плуване, колоездене или тренировки във фитнеса. При лошо време можете да замените разходката навън с велоергометър, степер, елиптичен тренажор или друга активност на закрито. За повечето възрастни добра цел са поне 150 минути умерена физическа активност седмично, съчетани със силови упражнения 1-2 пъти седмично, стига здравословното състояние да го позволява. Ако досега сте се движили малко, започнете постепенно да увеличавате. При проблеми с коленете, тазобедрените стави или гърба изберете натоварване, което е съобразено със състоянието ви. По-добре е да се движите редовно и по малко, отколкото да се прекалите и да се откажете.

Хранене и контрол на теглото. През есента често предпочитаме по-калорични храни и сладкиши, а намалената физическа активност улеснява постепенното покачване на теглото. Някои ги влече към солени храни като туршии и луканкови колбаси, което крие рискове от повишаване на кръвното или задръжка на течности. Колбасите са с високо съдържание на животински мазнини. Сезонът предлага богат избор от полезни продукти – тиква, зеле, моркови, цвекло, ябълки, круши и бобови култури. Наблягайте на зеленчуците, плодовете, белтъчните храни и пълнозърнестите продукти, като ограничавате силно преработените храни и прекомерните количества захар. Следва да се отбележи, че плодовете не водят до чувство за ситост и с тях е лесно да се прекали, което при пациенти с диабет, инсулинова резистентност и чернодробна стеатоза също не е желателно – плодовите захари не са безобидни когато са в голямо количество. Средиземноморската диета е добре проучена и понижава сърдечно-съдовия риск – опитвайте се поне 2 пъти седмично да ядете морска или океанска риба и 1-2 пъти постни готвени ястия. Не е необходимо да се лишавате напълно от любимите си храни. По-важни са ежедневните навици и общото количество калории за седмицата, отколкото отделни угаждания. Целта е да намерите режим, който можете да спазвате дългосрочно, без постоянен глад и излишни ограничения.

Артериално налягане и сърдечно-съдов риск. С понижаването на температурите и намалението на физическата активност кръвоносните съдове се свиват, което може да доведе до повишаване на артериалното налягане. Това е особено важно за хората с хипертония и други сърдечно-съдови заболявания. Измервайте кръвното си налягане в състояние на душевен и физически покой и следете обичайните си стойности. Ако те трайно се повишават, обсъдете ситуацията с лекуващия лекар, който може да внесе корекции в терапията. Есента е подходящ момент и за профилактичен преглед, особено ако отдавна не сте проверявали кръвното налягане, холестерола или кръвната захар. Не забравяйте, че високото кръвно налягане и повишеният LDL холестерол не предизвикват симптоми. Необходимите изследвания се определят от лекар според възрастта, пола и индивидуалния риск.

Сън, стрес и по-къси дни. По-краткият ден и натовареното ежедневие могат да доведат до по-малко движение, недостатъчен сън и усещане за постоянна умора. Хроничният стрес и лошото качество на съня затрудняват контрола на теглото и артериалното налягане. Опитайте се да поддържате сравнително постоянен час за лягане и ставане. За повечето възрастни около 7–9 часа сън са подходящ ориентир. Използвайте дневната светлина, когато имате възможност, например чрез сутрешна разходка. Затъмнявайте, проветрявайте и охлаждайте стаята вечер преди сън. Контролирайте стреса, иначе той започва да контролира живота ви.

Вредни навици - алкохол и тютюнопушене. През студените месеци социалните срещи се преместват на закрито. При някои това води до увеличена употреба на алкохол, а цигарите вървят с него ръка за ръка. Цигарите създават и остатъчен дим в помещенията ако се пуши на закрито. Алкохолът съдържа „кухи“ калории, влошава съня и контрола на кръвното, както и риска от аритмии в частност предсърдно мъждене. Разумната цел е да намалим количеството и честотата, без да компенсираме през уикенда. Безалкохолните напитки са подходяща алтернатива в социални ситуации. Ако изобщо може да се говори за „безопасна“ доза алкохол това са 2-3 чаши вино на седмица в отделни дни. По отношение на тютюнопушенето медицинските доказателства са категорични: пълният отказ от цигари е най-добрият избор за здравето. Никотиновата зависимост обаче прави отказването трудно за много хора. Ако сте опитвали многократно без успех, потърсете професионална помощ. Поведенческата подкрепа, никотин-заместващата терапия и някои медикаменти могат да увеличат шансовете за траен отказ. Ако въпреки многократните опити и усилия не можете да откажете цигарите, подобно на не-алкохолните напитки като безалкохолна бира или продуктите с ниско съдържание на мазнини или захари и тук съществуват алтернативи – например никотинови паучове и други продукти, при които няма процес на горене. При всички тях липсват димът и катраните, респективно количество на отделяните вредни вещества е значително редуцирано спрямо това при конвенционалните цигари. Но въпреки това винаги препоръчвам пълно въздържане.

Подготовка за зимата. Есента е подходящ момент да проверим дали сме актуализирали необходимите за нас ваксинации. Ваксината срещу грип е особено важна за възрастните хора и пациентите с хронични заболявания. Тя намалява риска от тежко боледуване и от това да прекарате инфаркт или инсулт. При тежко боледуване от грип в тялото се развива сериозно възпаление, което покачва риска от инфаркт, инсулт и белодробна емболия. За това и противогрипната ваксина намалява сърдечно-съдовия риск. Други ваксини могат да бъдат подходящи според индивидуалния риск и медицинските препоръки. Обличайте се подходящо, но не и прекалено топло за да не се изнежите.

В заключение, есента не изисква да променим целия си живот. Не бива обаче и да се затваряме вкъщи, на топло, да допускаме обездвижване или изпускаме от контрол теглото. Можем да се движим повече, да се храним по-разнообразно, да контролираме кръвното си налягане, да подобрим съня си и да намалим вредните навици. Не е необходимо да правим всичко едновременно. Изберете една или две промени, които са реалистични за вашето ежедневие, и постепенно добавяйте следващите. Целта не е да бъдем перфектни за няколко седмици, а да изградим устойчиви навици, които ще ни помагат да останем здрави и през зимата, и през следващите години.