Две кучета от породата Кане Корсо са открити простреляни в труднодостъпно дере край Бургас. За убийството им е обвинен 45-годишен криминално проявен мъж, който е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Сигналът е подаден на 19 ноември около 11:20 часа във Второ районно управление в Бургас. В полицията е съобщено за две простреляни кучета в района на язовира между селата Миролюбово и Изворище.

При предприетите издирвателни действия полицаите открили телата на животните в труднодостъпно дере в местността "Жълъда". И двете кучета били с огнестрелни рани.

Според информацията на ОДМВР-Бургас извършителят е 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитава постройка край водоема.

При проверка в постройката са открити и иззети две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.

Случаят край Бургас идва само три седмици след друго жестоко убийство на куче, което предизвика масови протести в София. На 1 ноември в столичния квартал "Кръстова вада" 43-годишният Йордан Атанасов ритна смъртоносно деветгодишния йоркширски териер Кнопа, тежащ едва три килограма. Животното загина пред очите на своя стопанин, а случилото се беше заснето от охранителна камера.

Кадрите предизвикаха вълна от обществено възмущение.

Още същата вечер стотици съкварталци се събраха пред дома на мъжа, за да поискат справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни.

Последва и протест пред Народното събрание на 4 ноември под надслов "Справедливост за Кнопа!".

Обвиненият Йордан Атанасов първоначално беше обявен за издирване, но впоследствие се предаде в полицията, придружен от адвокат.

На 4 ноември Софийският районен съд постанови задържането му под стража. Според съобщеното в съдебното заседание преди фаталния инцидент е имало и други прояви на агресия срещу животни.

По време на протестите беше припомнен и случаят с кучето Мая, което загина, след като беше прегазено от автомобил, управляван от лекар от Военномедицинска академия. Инцидентът също беше заснет от камера и предизвика обществено недоволство. Защитници на животните настояха за яснота около разследването и за ефективни наказания при доказана вина.