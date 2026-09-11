Всичко по темата кучета

Луис Хамилтън представи новото си куче - голдън ретривъра Хейло
Пилотът се довери на същата треньорка, която обучаваше любимия му булдог Роско.
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Пилотът се довери на същата треньорка, която обучаваше любимия му булдог Роско.
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