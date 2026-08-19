Луис Хамилтън представи новото си куче - голдън ретривъра Хейло

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън най-после лично показа новото си куче. Интересно е, че първата снимка на кучето се появи в интернет пространството благодарение на Ким Кардашиян, която публикува кадър от семейната им ваканция. Луис понесе тежко загубата на булдога Коко, който почина от пневмония през 2020 г. Сега пилотът е готов за нов четириног спътник в неговия живот. Другото му известно куче, булдогът Роско, продължава да е неотлъчно до него. Хейло пристигна в Лос Анджелис от щата Мейн. С нейното възпитание се е заела известната треньорка на животни Кърстин Макмилан, която обучаваше и Роско.