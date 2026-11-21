Важни и неочаквани събития, свързани с възраждането на българската икономика, прогнозира известният астролог, езотерик, кабалист и писател Николай Радев – Алдебаран в публикация във Facebook. Според неговото астрологично тълкуване първите признаци на промяната ще се появят още в края на ноември и началото на декември 2026 г.

„Към края на този месец ноември и в началото на декември ще се случат важни и неочаквани събития за възраждане на икономиката у нас“, пише Радев в допълнение към публикацията си, озаглавена „Големите промени започват“.

Той свързва прогнозата си със съвпада на планетите Марс и Юпитер, настъпил още на 16 ноември в зодиакалния знак Лъв.

Влизаме в нов астрологичен период

Според Радев съединяването на двете планети поставя началото на период, през който се очакват мащабни процеси и промени. Той посочва 19 юли 2029 година като край на настоящия цикъл.

За да обясни своята теза, Алдебаран прави сравнение с излитането на самолет. Както двигателите се нуждаят от силна тяга, за да издигнат машината от пистата, така и всяко значимо начинание - от първоначален тласък, смята той.

В астрологичното си тълкуване Радев свързва Марс с активността, инициативата и силата, а Юпитер с разширяването, убежденията и привличането на поддръжници.

Според него съвместното им влияние символизира началото на процеси, които се развиват през следващите две години и осем месеца.

Знакът Лъв става ключов за прогнозата

Астрологът, който предсказа най-страшната епидемия на столетието, обръща специално внимание на обстоятелството, че този път съвпадът настъпва в Лъв. Според неговата интерпретация знакът е свързан с центъра на властта, управлението и мащабните инициативи.

Алдебаран насочва читателите към два исторически периода, през които според него аналогичен планетен цикъл е започнал в същия знак.

Първият обхваща времето от 5 юли 1944 г. до 24 септември 1946 г., а вторият от 14 юни 1991 г. до 6 септември 1993 г.

Какво очакваБългария?

Най-конкретната част от прогнозата засяга българската икономика. Радев очаква събития в периода между края на ноември и началото на декември, които според него ще дадат начало на икономическо възраждане.

В публикацията си той не посочва конкретни сектори, инвестиционни проекти, правителствени решения или икономически показатели, които очаква да се променят.

Астрономическият съвпад на Марс и Юпитер е реално небесно явление.

Дали обявеният от Николай Радев икономически обрат ще намери отражение в реалните събития, ще стане ясно през следващите месеци.