Яхта под български флаг се взриви в една от най-луксозните марини в Гърция - Сани, на полуостров Халкидики. При експлозията е пострадал единственият човек на борда - гръцкият капитан на плавателния съд. Той е получил изгаряния и е бил откаран в болница, а след взрива в яхтата започнала да навлиза вода, създавайки опасност от потъването ѝ.

Инцидентът е станал в петък вечерта, 20 ноември, малко след 19:30 часа местно време. По информация на гръцките медии плавателният съд е бил акостирал в марината Сани на полуостров Касандра, когато внезапно е избухнала експлозия.

Причините за взрива все още не са установени. Гръцките власти са започнали разследване, като към момента няма официално потвърждение дали става въпрос за техническа неизправност.

Капитанът е с изгаряния, транспортиран е в болница

Пострадалият е гръцки гражданин и е бил единственият човек на борда по време на инцидента. Той е получил изгаряния по крайниците и лицето.

Първоначално мъжът е бил поет от екип на гръцката Спешна помощ ЕКАВ и откаран за медицинска помощ. Според последващите информации на гръцките медии той е преминал през здравния център в Мудания, след което е транспортиран в болница "Папагеоргиу" в Солун. Изгарянията са определени като леки, а състоянието му не буди сериозно безпокойство.

Яхтата е застрашена от потъване, поставиха бариера срещу замърсяване

Взривът е причинил сериозни повреди на плавателния съд, вследствие на които в него е започнала да прониква морска вода. Това наложило незабавна намеса на екипите на място, които предприели действия по изпомпването ѝ, за да предотвратят потъването на яхтата.

Като допълнителна предпазна мярка около плавателния съд е поставена специална плаваща бариера срещу замърсяване. Целта е да се ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти, горива и други опасни вещества във водите на марината.

Според информацията на гръцкото издание "Катимерини" действията са предприети под контрола на компетентните морски власти. Разследването трябва да установи какво е предизвикало експлозията и какви са щетите по яхтата.

Сани - пристан за милионерски яхти

Инцидентът се случва на едно от най-престижните места за яхтен туризъм в Северна Гърция. Sani Marina се намира на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на около 80 километра от Солун. Тя е част от огромния ваканционен комплекс Sani Resort, който се е превърнал в предпочитана дестинация за заможни туристи от цял свят.

Марината разполага с 215 места за яхти и е сред емблематичните точки на луксозния крайбрежен живот в района. Около пристанището са разположени бутици, ресторанти, барове и заведения, привличащи собственици на яхти и гости на курорта.

Самият Sani Resort се простира върху територия от около 1000 акра сред борови гори и крайбрежни пейзажи. Комплексът включва пет петзвездни хотела, вили и резиденции, повече от 30 ресторанта и барове, както и разнообразни възможности за спорт и развлечения.

Именно в тази луксозна обстановка се разиграва инцидентът, чиито причини все още остават загадка. Гръцките власти продължават проверката, а основната задача на спасителните екипи е да предотвратят потъването на яхтата и евентуално замърсяване на морето.