Извършителите на сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в София са задържани с полицейска мярка до 24 часа, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията уточняват, че са установени самоличностите както на пострадалата, така и на всички участници във видеозаписите, разпространени в социалните мрежи. След самосезиране на СДВР незабавно е образувано досъдебно производство, което впоследствие е преобразувано в следствено дело.

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните институции за закрила на детето. С участниците в случая и техните родители се провеждат разговори.

Разследването продължава, като се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около посегателството.

Вчера стана ясно, че СДВР се е самосезирала след разпространението на видеоклипове в чат приложение, на които се виждат блудствени действия с 15-годишното момиче. Тогава от полицията съобщиха, че всички участници са установени и разпитани, като разговорите с тях са проведени в присъствието на родителите им.

Главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР, заяви, че става въпрос за група младежи, сред които има и непълнолетни, извършили блудствени действия с момичето.

По думите му разследващите полагат усилия да не допуснат допълнително травмиране на пострадалото дете.