Джамбазки побесня заради наши насилници в Германия
Можете ли да познаете, какъв е техният произход?, пита евродепутатът
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Можете ли да познаете, какъв е техният произход?, пита евродепутатът
Бургаският окръжен съд наложи наказания от общо 55 години "лишаване от свобода" на петима мъже, блудствали и изнасилили 13-годишно момиче. Делото се...
Уви, скъпи майки, трябва да ви кажа нещо неприятно. Ако синовете ви стават побойници, изнасилвачи, разглезени съпрузи, с други думи -мачовци, криви за...