27-годишна жена с 5-6 килограма наркотични вещества от типа на амфетамините е задържана при специализирана полицейска операция в София. Тя е заподозряна, че снабдява дилъри с дрога за последващо разпространение. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Акцията е проведена от сектор „Наркотици“ след получена оперативна информация за дейността на жената. По думите на Пелтеков тя няма предишни криминални прояви, но полицията е разполагала с данни за участието ѝ в разпространението на наркотици.

Служителите на реда са извършили наблюдение и различни оперативни мероприятия, за да установят мястото, на което жената е трябвало да получи наркотика. Пликът с веществата е открит в храст. Според директора на СДВР подобен начин на предаване се използва от дилърите от съображения за сигурност, за да се избегне пряк контакт между участниците в схемата.

Пелтеков увери, че полицията разполага с достатъчно оперативна информация, която предстои да бъде документирана в досъдебното производство, за да се установи категорично връзката на задържаната с разпространението на дрога.

Днешната акция е продължение на операция от предходния ден, при която е бил задържан 41-годишен български гражданин за разпространение на кокаин. По думите на главния комисар задържаното количество също е значително.

Пелтеков подчерта, че СДВР провежда ежедневни операции срещу разпространението на наркотични вещества на територията на столицата.