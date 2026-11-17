Бившият директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман Петър Терзобалиев категорично отрече да е доведен баща или да има каквато и да е родствена връзка с Емил Георгиев – граничния полицай, който преди дни блъсна и уби пиян 18-годишната Милена в Драгоман. Пред обществената телевизия той коментира скандалния случай, като същевременно разкри, че лично е познавал загиналите момиче и нейния приятел, които са се подготвяли да кандидатстват в Академията на МВР.

Трагичният инцидент се разигра в ранните часове на 15 ноември 2026 година, когато 26-годишният служител зад волана на „Мерцедес“ с 1,63 промила алкохол прегази дванадесетокласничката на улица „Петрушин Мадов“.

Въпреки че е откарана в столичната болница „Пирогов“, младото момиче почина от тежките си травми. Към момента виновният водач вече е отстранен от длъжност и привлечен като обвиняем.

По повод тиражираните в публичното пространство слухове за евентуален семеен или служебен „чадър“, Терзобалиев отрече дори беглия намек за родство.

„Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас“, посочи бившият началник в ефира на БНТ.

Той уточни, че познава родителите на Георгиев и в миналото е имал отношения с майка му, но отрече това да го обвързва с бащинство, като посочи, че биологичният баща на младия мъж е автомобилен майстор от Драгоман.