Край Бургас почерня от полиция! Разкриха нещо невиждано
Задържани са двама поляци
Младежът пътувал с волвото си по магистралата, задържан е за 24 часа
Олег Попов криел марихуана в стаята на болното си дете Зет на първата полицейска началничка на РПУ в България Наташа Николова се оказа един от двамат...
Заловиха наркотици за над 3,2 милиона у нас. Това е станало при съвместна операция на Прокуратурата, МВР и ДАНС, при която са иззети 108 килограма амф...
30-годишна жена беше заловена със 400 грама амфетамин след извършена проверка, съобщиха от полицията в Стара Загора. Жената е заведена във Второ РУ-С...
Благоевград. Полицаи откриха амфетамини у пътник в МПС в Благоевград и го арестуваха. Униформените спрели за проверка лек автомобил „Фиат Пунто" на кр...
Добрич. Има сайтове, които показват как вкъщи сам човек може да си направи метаамфетамини, обяви началникът на Спешното отделение в добричката болница...
София. Тридесет килограма амфетамини бяха намерени при специализирана операция на ДАНС в област Перник. При извършените оперативно-следствени действия...
Бургас. Трима софийски крадци, които през седмицата отмъкнаха 15 000 лева пред банков клон в столичния квартал "Младост", бяха закопчани при акция на...
София. България заема трето място в Европа по употреба на амфетамини от ученици. Това съобщи пред БНР Антония Банчева, експерт в Националния фокусен ц...
Хасково. Апелативният спецсъд пусна на свобода зам.-шефа на Митница Свиленград Георги Георгиев. Магистратите го освободиха от ареста и го оставиха без...
Опасното лакомство се продавало за 50 стотинки
София. "Течен бонбон", продаващ се в лавка на столичното 120-то училище притесни родители. Флаконът бил пълен с Е-та, а независима експертиза на лабор...
Нови пазар. 90 килограма псевдоефедрин бяха задържани в Нови пазар при съвместна операция на полицията в Шумен и местната прокуратура. Това съобщи гла...
Хасково. Рекордно досега количество прекурсор за производство на амфетамин беше спряно от служителите на Митница Свиленград. Съставката APAAN е бил...
Мъж от Гоце Делчев се озова зад решетките заради притежание на канабис и амфетамини. Други трима младежи също бяха арестувани, тъй като намерили у тях...
Хасково. Банда за пласиране на амфетамини с 40,5 кг. стока спипаха спецченгетата от ДАНС при акция край Хасково в събота. При операцията край област...
Финландски митничари откриха 54 килограма амфетамини в колата на две български гражданки. Информацията съобщи Финландското радио и телевизия на своя у...
Благоевград. Полицейски служители на РУП – Сандански спипаха дрога, скрита в салфетка. Униформените спират за проверка на пътя между селата Струма и...
Шумен. Шофьор на ТИР катастрофира в крайпътно дърво край шуменското село Смядово след употреба на амфетамини, съобщи бТВ. Инцидентът станал минути пре...