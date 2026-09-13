Още един арест заради скандалния тиктокър Стоян Колев
Полицията проверява кой е знаел за бягството, кой е поддържал контакт с него и имал ли е помощ след свалянето на електронната гривна
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Полицията проверява кой е знаел за бягството, кой е поддържал контакт с него и имал ли е помощ след свалянето на електронната гривна
Говори министърът на вътрешните работи
Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции
По случая е образувана проверка, а разследването продължава
Разследването е под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, а случаят е образуван за държане с цел разпространение
Гранична полиция спря микробус със софийска регистрация, а четирима изтощени младежи бяха откарани по спешност в болница
Извършват се процесуални действия и част от тях са отвеждането на разпит на кмета
Апелативният съд в Бургас потвърди задържането на мъж, издирван за незаконен онлайн хазарт и пране на пари
Инсектициди, укрити товари и тайници в камиони разкрити при три проверки
Три камиона с дрехи, обувки и чанти с логата на световни брандове засечени на Капитан Андреево
В микробус от Сърбия открити месо, сирене и забранени препарати без документи
41-годишният мъж е арестуван след акция, пострадалият служител е в „Пирогов“
Те имат общо три деца
Адвокатите на Гюлтер са взели решение да се оттеглят от делото, позовавайки се на "съмнения“
Въпреки опитите му да обясни очевидната грешка, Александър е отведен с белезници в полицейското управление
Между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти
Посолството следи развитието на случая
От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Любомир Киров
Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове
Кожухаров продължава да е в русенската болница "Канев" без опасност за живота