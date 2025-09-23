Външно отсече: Българинът в Украйна подлежи на мобилизация!

Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Това съобщиха от Министерството на външните работи, след като от президентството им изпратиха писмо във връзка с информация за насилствено задържания български гражданин в Украйна.

От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции. "Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", увериха от Външно.

Искане за информация по същия случай с искане за действия от страна на премиера Росен Желязков и на Министерството на външните работи отправи и председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков по-рано днес. Според него българинът с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции. По думите на депутата, семейството се е обърнало за помощ към българския консул в Одеса, отишли са заедно до военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир, но опитът за легитимация от страна на дипломата е бил посрещнат с "крайна враждебност".

