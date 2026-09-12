Извънредно за българина в Украйна! Баща му съобщи чаканата новина
Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември
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Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември
Бойко Борисов заяви готовност да съдейства за завръщането му у нас
От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Любомир Киров
Доц. Любомир Киров заяви, че не е вярно, че личните не са искали да поставят РНК ваксини на пациентите си
Но дори тогава не трябва да се крием, предупреди лекарят
Всеки трети българин е с високо кръвно, казва доцент д-р Любомир Киров, шеф на сдружението на джипитата
Председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари доц. Любомир Киров заяви в ефира на БНТ, че от понеделник ще има протести в Кюстендил, Разгр...