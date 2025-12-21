Голяма новина от Кремъл! Путин изненада Макрон

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския държавен глава Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости, като информацията беше разпространена и от Ройтерс. По думите му подобен диалог би бил оценен положително, ако и двете страни проявят готовност.

Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати заради войната в Украйна и редица двустранни въпроси. Сред тях е и случаят с френския изследовател Лоран Винатие, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят няма политически характер и се разглежда в рамките на действащите закони.

От края на август тази година срещу Винатие са повдигнати и нови обвинения за шпионаж, по които той може да бъде осъден на до 20 години затвор. В края на миналия месец разследването беше удължено, а съдебният процес може да започне на 28 февруари следващата година.

