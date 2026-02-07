Тръмп вдига залога срещу Иран, отправи остро предупреждение

Американският президент Доналд Тръмп изостри конфронтацията с Иран, като заплаши с наказателни мита не само Техеран, но и всички държави, които поддържат търговски отношения с него. Ходът идва на фона на крехки преговори за иранската ядрена програма и рязко повишава залога в един от най-опасните геополитически конфликти в света.

Мита като оръжие срещу търговските партньори на Иран

В изпълнителна заповед, подписана в петък, Тръмп отваря възможност за налагане на допълнителни мита върху стоки, внасяни в САЩ от държави, които пряко или непряко купуват, внасят или по друг начин придобиват стоки и услуги от Иран. Макар в документа да не се посочват конкретни държави, президентът даде ясен сигнал за мащаба на заплахата, като посочи 25 процента като примерна тарифа.

Според Белия дом заповедта създава механизъм, който позволява бързо и целенасочено въвеждане на подобни мита. Така икономическият натиск върху Иран се разширява отвъд директните санкции и се превръща в предупреждение към неговите международни партньори – търговията с Техеран може да има висока цена.

Преговори, санкции и военни заплахи

Заповедта идва в изключително чувствителен момент, когато САЩ и Иран започнаха нов кръг преговори за иранската ядрена програма. Само часове след първата среща в столицата на Оман Маскат Вашингтон обяви нови санкции срещу иранския петролен сектор – ход, който постави под съмнение искреността и перспективите на диалога.

В последните седмици Тръмп допълнително засили тона си, като заговори открито за възможна военна намеса в Иран. Това стана след кървавото потушаване на протестите в страната в края на декември и началото на януари, както и на фона на засилено американско военно присъствие в Персийския залив, включително разполагане на значителни военноморски сили.

„Много добри“ преговори на ръба на ескалацията

Въпреки ескалацията, преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда, Доналд Тръмп определи разговорите с Иран като „много добри“ и заяви, че те ще продължат и през следващата седмица. Изявление, което рязко контрастира със заплахите за мита, санкции и военен натиск.

Комбинацията от дипломатически жестове и икономически и военни предупреждения подчертава добре познатия стил на американския президент – преговори под натиск и демонстрация на сила. За Иран и за държавите, които поддържат връзки с него, посланието е ясно: САЩ са готови да превърнат търговията в оръжие, ако дипломатическият път се окаже неудобен или безрезултатен.

