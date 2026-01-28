Светът на ръба! Тръмп заговори за нов удар срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко изостри тона към Иран и поднови заплахите за военен удар, заявявайки, че „времето изтича“ за сключване на сделка за ядрената програма на Техеран. Изявлението идва, след като Иран отхвърли възможността за преговори под натиск, съобщи Франс прес.

„Да се надяваме, че Иран бързо ще дойде на масата за преговори и ще договори справедлива и равноправна сделка, без ядрени оръжия. Времето изтича“, написа Тръмп в социалната си мрежа, като допълни, че „мащабна армада се насочва към Иран“.

Американският президент припомни и предишна военна операция, отправяйки директна заплаха за нова ескалация. „По-рано казах на Иран да сключи сделка. Те отказаха и имаше операция Среднощен чук. Следващата атака ще бъде далеч по-тежка“, заяви той.

В отговор мисията на Иран към ООН обяви, че страната остава отворена за разговори със Съединените щати, но няма да приеме диалог под заплаха. Според позицията, цитирана от Ройтерс, Техеран ще защити страната си, ако бъде провокиран.

„Иран остава готов за диалог, базиран на взаимно уважение. Но ако бъде принуден, ще защити и ще отговори както никога по-рано“, се казва в изявлението.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви категорично, че преговори, водени под заплахата от военни действия, са изключени. По думите му подобен подход подкопава всякаква възможност за доверие между страните.

На фона на нарастващото напрежение турският външен министър Хакан Фидан призова Вашингтон да се върне към дипломатическия път. В интервю за Ал Джазира той предупреди, че нова война в региона би имала тежки последици.

„Погрешно е да се атакува Иран. Погрешно е да се започва война отново. Иран е готов да преговаря по ядреното досие“, заяви Фидан, като допълни, че според него ядрената тема трябва да бъде решена първа, преди да се премине към други въпроси.

