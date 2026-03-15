Сирени и удари с дронове в страните от Персийския залив

Нови атаки и тревога бяха регистрирани в няколко държави от Персийския залив, след като сирени прозвучаха в Бахрейн, а Обединените арабски емирства съобщиха за ракетен удар. Властите призоваха жителите да потърсят убежище в безопасни места, докато службите за сигурност реагираха на заплахата.

В същото време Саудитска Арабия обяви, че системите й за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили десет дрона над столицата Рияд и източната част на страната.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че безпилотните апарати са били засечени и свалени преди да достигнат целите си. Атаките идват на фона на растящото напрежение в региона след ескалацията на конфликта с Иран.

Междувременно съвместното военно командване на Иран разпространи изявление, в което обвини „врага“, че използва копия на ирански дронове, за да атакува държави в региона и да прехвърли вината върху Техеран. Иранските държавни медии съобщиха, че става дума за безпилотни апарати, подобни на модела Шахед-136, наричани LUCAS.

Според иранската страна тези копия са използвани за удари по „несъществени цели“ в държави от региона, включително в Турция, Ирак и Кувейт. За твърденията не бяха представени доказателства.

В изявлението се подчертава, че Иран публично обявява своите цели, които определя като интереси на САЩ и Израел, и призовава държавите от региона към доверие и сътрудничество. Техеран традиционно използва израза „врагът“ като обозначение за Съединените щати и Израел.

