Новият лидер на Иран заплаши САЩ с ответен удар

Геополитическото напрежение в Близкия изток достигна нова критична точка. Новият върховен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, отправи директна заплаха към САЩ, заявявайки готовност за твърд отговор на всяка евентуална американска атака. Изявлението, прочетено по държавната телевизия, идва в момент на крехко примирие и пълна безизходица в дипломатическите преговори.

Ядрената програма като „национално богатство“

В речта си, посветена на Деня на Персийския залив, Хаменей подчерта, че иранският народ е единен в защитата на своите стратегически способности.

„Деветдесет милиона ирански граждани смятат всички ядрени и ракетни способности за национално богатство и ще ги защитават точно както своите граници по море, земя и въздух“, се посочва в съобщението.

Лидерът отправи и зловещо предупреждение към американското присъствие в региона, заявявайки, че чужденците, които „подклаждат проблеми“, нямат място в Иран, освен „на дъното на нашите води“.

Мистерията около Моджтаба Хаменей

Интригуващ детайл остава фактът, че от назначаването си за приемник на убития си баща Али Хаменей през март, Моджтаба не се е появявал публично. Според източници на ДПА, той е тежко ранен, което обяснява защо изявленията му се четат от говорители, вместо да бъдат произнасяни лично.

Тръмп и „военният вариант“ на масата

Междувременно във Вашингтон тонът става все по-решителен. Президентът Доналд Тръмп обяви, че въпреки известен напредък, реален пробив в преговорите няма. Неговото условие остава непроменено: Техеран трябва напълно да се откаже от ядрените си амбиции.

Според информация на медията „Аксиос“, днес американските военни ще представят на Тръмп нови варианти за военни действия. Брифингът е ясен сигнал, че Белият дом обмисля възобновяване на мащабни операции. Анализатори отбелязват, че този път целите могат да включват не само военни обекти, но и критична цивилна инфраструктура, за да бъде нанесен „окончателен удар“ по иранското ръководство.

Затишие пред буря

Въпреки че официално е в сила споразумение за прекратяване на огъня от началото на април, военната реторика и от двете страни подсказва, че дипломацията е на изчерпване. Светът следи с напрежение дали този брифинг в Белия дом ще бъде искрата, която ще сложи край на примирието и ще превърне „студената война“ в открит сблъсък.

