Токсичен „черен дъжд“ след ударите по ирански рафинерии

Токсични облаци, образувани след американско-израелските въздушни удари по ирански петролни съоръжения, се върнаха обратно на земята под формата на т.нар. „черен дъжд“. Международни здравни експерти предупреждават, че явлението може да представлява сериозна опасност за населението, съобщава Асошиейтед прес.

Жители на Техеран съобщават, че миналата седмица са усетили силно парене в очите и затруднено дишане, след като над района около столицата са паднали тъмни и мазни валежи. Явлението е наблюдавано след серия удари по складове за гориво и нефтена рафинерия.

Как се образува „черният дъжд“

Според специалисти подобни валежи се появяват, когато сажди, пепел и токсични химикали се издигнат в атмосферата и се смесят с водни капчици в облаците. Когато започне дъжд, замърсените частици падат обратно на земята.

Подобни явления често се наблюдават след пожари в нефтени рафинерии и нефтени находища. Те могат да се появят и след големи горски пожари, вулканични изригвания или тежко индустриално замърсяване.

В случая с Иран експертите смятат, че микроскопичните сажди са се образували при непълното изгаряне на въглеводородите в горивото. Освен сажди при горенето на нефт се отделят и други опасни съединения.

Професорът по гражданско и екологично инженерство в университета Карнеги Мелън Питър Адамс обяснява, че изгарянето на нефт образува полициклични ароматни въглеводороди, както и токсични газове като серен диоксид и азотни оксиди, които могат да доведат до образуването на киселинни валежи.

Рисковете за здравето

Микроскопичните частици сажди са изключително опасни, тъй като са около 40 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм. Те могат да проникнат дълбоко в белите дробове и дори да навлязат в кръвообращението.

Според експерти това увеличава риска от дихателни заболявания, сърдечни проблеми и в някои случаи може да доведе до преждевременна смърт. Полицикличните ароматни въглеводороди, които също се отделят при горенето на нефт, са свързани и с повишен риск от развитие на рак.

„Определено можем да очакваме остри последици за здравето от събитие като това“, казва В. Фей Макнил, професор по химическо инженерство в Колумбийския университет и специалист по атмосферна химия.

Тя предупреждава, че дори обичайното замърсяване на въздуха може да доведе до повече хоспитализации, особено сред възрастните хора, децата и хората със съществуващи здравословни проблеми.

„Но това е по-високо ниво, така че вероятно в момента има здравословни проблеми заради него“, добавя Макнил.

Предупреждения към населението

След появата на черния дъжд Световната здравна организация и иранските здравни власти призоваха хората да останат по домовете си и да използват защитни маски. Експертите предупреждават, че валежите могат да бъдат силно киселинни и да предизвикат изгаряния по кожата, както и увреждане на дихателните пътища.

Някои жители на Иран се опасяват и от замърсяване на водоизточниците. Според тях токсичните частици и тежките метали, съдържащи се в дъжда, могат да попаднат в резервоари за питейна вода и във водни басейни.

Колко дълго ще продължи опасността

Според учените повечето пожари в резервоари за гориво изгарят сравнително бързо и приключват за няколко часа. Но при по-мащабни пожари - например в нефтени полета - огънят може да продължи с месеци.

Подобен сценарий се наблюдава по време на войната в Залива през 90-те години, когато горящи нефтени кладенци в Кувейт замърсяваха атмосферата с огромни облаци сажди.

При по-кратки пожари по-голямата част от замърсяването се разсейва сравнително бързо. Според професор Адамс саждите и химикалите обикновено се разпръскват от вятъра и се измиват от атмосферата в рамките на три до седем дни.

Но за хората, които живеят близо до местата на подобни пожари, последствията могат да бъдат тежки.

„За хората, намиращи се в непосредствена близост до такива пожари, това е истинска катастрофа“, предупреждава Адамс.

