Обвиниха Русия и Иран в заговор срещу световната икономика

Великобритания обвини Русия и Иран, че действат координирано с цел да нанесат военен и икономически удар срещу Запада.

Британският външен министър Ивет Купър заяви по време на посещение в Саудитска Арабия, че Москва и Техеран се опитват да се подкрепят взаимно и да извлекат полза от кризата. По думите ѝ двете държави се стремят „да си помагат една на друга и да се възползват от опитите да подкопаят глобалната икономика“.

Изявлението идва на фона на решението на Съединените щати временно да смекчат част от санкциите върху руския петрол. Мярката позволява на държави да купуват руски петрол, който вече е натоварен на танкери в морето, след като цените на суровината се покачиха заради атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток.

Британските власти заявиха, че няма да предприемат подобна стъпка, но същевременно се въздържаха от критика към решението на Вашингтон.

Междувременно министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви, че Русия и Иран си сътрудничат активно в областта на дроновите технологии и тактиките за тяхното използване.

Британската армия в момента разследва и дали безпилотният апарат, който удари британска военна база в Кипър в началото на конфликта, е съдържал руски компоненти.

