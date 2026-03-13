Нова тревога в Турция! Ракета към базата Инджирлик е унищожена във въздуха

Трета ракета, насочена към Турция и предполагаемо изстреляна от Иран, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана, съобщава новинарският сайт на турския вестник „Джумхурийет“.

Според информацията ракетата е била насочена към авиобазата Инджирлик край град Адана, където има и американско военно присъствие. Турски медии твърдят, че снарядът е бил прихванат, след като се е насочил към турското въздушно пространство.

През нощта жители на различни райони на Адана съобщават, че са чули сирени, което допълнително засили напрежението в града.

В социалните мрежи се разпространяват видеокадри, които не показват самия момент на прихващането на ракетата, а горящи фрагменти, които навлизат в атмосферата след унищожаването ѝ.

До този момент турските власти не са направили официално изявление по случая.

