Експерт даде мнение за плана на Тръмп за Ормузкия проток

Изпращането на военни кораби за защита на танкерите може да доведе до директни сблъсъци

Снимка: Асошиейтед прес
15 мар 26 | 10:21
Иван Ангелов

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати военни кораби в Ормузкия проток, които да ескортират петролни танкери, атакувани от Иран, е „много опасна мисия“. Това предупреди експерт по външна политика в интервю за Си Ен Ен.

Според анализатори напрежението в района вече е довело до фактическо блокиране на тесния морски коридор, през който обикновено преминава около 20 процента от световния износ на петрол. Ситуацията предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и накара Вашингтон да обмисли изпращането на военноморски сили, които да осигурят безопасно преминаване на търговските кораби.

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати могат да действат съвместно с други държави за защита на морския маршрут. По думите му „други страни“ също могат да изпратят военни кораби, които да участват в операцията за охрана на танкерите. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той посочи, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да се включат в подобна мисия.

Експерти обаче предупреждават, че подобна операция крие сериозни рискове. „Това е много опасна мисия“, заяви Розмари Келаник, директор на програмата за Близкия изток в организацията Defense Priorities.

По думите й географското положение на Иран дава сериозно стратегическо предимство. Техеран контролира северния бряг на протока и оттам може да извършва различни видове атаки - от безпилотни летателни апарати до ракети.

Тясната ширина на Ормузкия проток допълнително увеличава риска от инциденти. „Тъй като могат да атакуват директно от брега, времето за реакция е изключително кратко и често няма възможност корабите да избегнат удара“, предупреди Келаник.

От началото на конфликта най-малко 17 кораба са били атакувани в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив. Данните са на британската служба United Kingdom Maritime Trade Operations, която следи сигурността на корабоплаването в региона. Напрежението около един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол продължава да расте, а анализатори предупреждават, че всяка нова военна стъпка може да доведе до още по-сериозна ескалация.

