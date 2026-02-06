Директен диалог между САЩ и Иран след месеци на напрежение

Висши представители на САЩ и Иран се очаква да започнат днес в Оман директни разговори на фона на засиленото напрежение между двете страни и опасенията от евентуална военна конфронтация. Срещата се разглежда като опит за възстановяване на дипломатическия диалог след месеци на ескалация в региона.

Иранската делегация ще бъде водена от външния министър Абас Арагчи (на снимката горе), докато Съединените щати ще бъдат представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп.

Позицията на Вашингтон остава фокусирана върху ядрената програма на Техеран, като САЩ настояват Иран да замрази дейностите по обогатяване на уран и да се освободи от съществуващите си запаси. Американската страна разглежда тези мерки като ключови за намаляване на напрежението и предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Държавният секретар Марко Рубио подчерта, че разговорите трябва да обхванат и други чувствителни теми, включително балистичните ракети на Иран, подкрепата му за регионални въоръжени групировки и отношението на властите към протестните движения в страната.

Това ще бъде първата среща между американски и ирански представители след войната между Израел и Иран през юни миналата година, когато САЩ бомбардираха ключови ядрени съоръжения на Ислямската република. Според иранските власти дейността по обогатяване на уран е била преустановена след тези удари, но темата остава сред основните точки на напрежение в отношенията между двете държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com