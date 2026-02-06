След мегаскандала "Епстийн": Европа ближе рани, Китай в атака

Когато нещо не върви още началото, то е голяма вероятността да се сгромоляса в края си. Този прословут принцип на Питър се доказа и при втория кръг на дългоочакваните преговори САЩ-Украйна-Русия.

Първоначално САЩ обяви оттеглянето на двамата ключови участници – специалния съветник Стив Уиткоф и зетя Джаред Кушнер, после на два пъти се смени датата заради кризата около Иран и злополучното енергийно примирие за Украйна, а когато най-сетне започна в Абу Даби, предизвика почти нулев интерес от световните медии.

Причината е ясна - две други теми са на пулса на новото време и заглушиха дори най-яростните териториални спорове между украинските и руски генерали.

Досиета, съдържащи 3,5 милиона страници и последвалите 2 последователни телефонни разговори, не само разтърсиха света. Те показаха, че геополитическото преразпределение отдавна е започнало и вече придобива своята публичност и грижливо моделирана форма.

Аферата „Епстийн”

Тя се оказа нестихващо земетресение, което отдавна клати Америка, а новият трус е с епицентър Европа. Решението на вашингтонската администрацията да пусне милионите имейли, съдебни показания, вътрешни доклади и съобщения, 180-те хиляди снимки и над 2000 видеоклипа, доказаха неподозирани връзки на политици, дипломати, кралски особи, футболни шефове, холивудски и европейски звезди с перверзните партита както в т.нар. Остров на рая, така и на различни други места по света.

38 хиляди пъти е споменаван в тях президентът Тръмп, но неговите врагове в САЩ отстъпват в аферата само като количество. Снимките и докладите вкараха в политическия ад не само Бил и Хилари Клинтън, съветниците на Обама Лари Съмърс и Катрин Руемлър, но и куп бивши сенатори и губернатори.

Трусът във Великобритания

Най-големите европейски поражения от политическия трус „Епстийн“ засега понася Великобритания. Депутатите от Лейбъристката партия публично казват, че дните на Киър Стармър като британски премиер са преброени на фона на гнева заради фигурата на Питър Манделсън в досието на Епстийн. Публикуването на документи за назначаването на Манделсън за британски посланик в Съединените щати може да предизвика предизвиква криза в британското правителство, пише The Guardian.

Медията дори цитира депутати от управляващата партия, които твърдят, че Стармър е пътник от властта. Депутат от лейбъристите казва: "Напоследък имахме много лоши дни, но този мисля, че е най-лошият от всички. Защото най-маргиналното настроение се наблюдава именно сред ултралоялните".

Според депутатите признанието на Стармър, че е знаел за приятелството на Манделсън с Епстийн преди назначението му, е било леден душ.

Даунинг стрийт се опита да омекоти исканията на консерваторите за публикуване на нови документи, като обяви, че това е срещу националната сигурност, Стармър прави всичко възможно да потуши скандала с плана за инвестиране на £5 млрд. за 10 години като реновиране на изоставени магазини, пъбове и библиотеки. Началото на края и загубата на местните избори през лятото обаче вече започна да нагарча на управляващите.

Купонджиите

Словашкият бивш външен министър Мирослав Лайчак също светна в докладите и беше принуден да подаде оставка от поста съветник на премиера Роберт Фико. Молдовското издание Newsmaker цитира негови съобщения до Епщайн: "Значи истинското забавление ще започне през новата година?", а през януари пише: "Поздрави от Молдова! Момичетата са наистина :)".

Ръководителят на шведския клон на Агенцията на ООН за бежанци, Джоана Рубинщайн пък пише на Епстийн: "Благодаря ви много за страхотния обяд и цял ден в рая :). Особено ми беше приятно да те видя на живо“.

Кралската буря

Аферата доведе и до кралска буря в Европа. Синът на Елизабет II, бившият принц Андрю изскочи като купувач през 90-те на непълнолетно момиче от Епстийн, което измъчвал и след това е убил. Предполага се, че именно заради това Андрю изпада в немилост – на 30 октомври 2025 г. крал Чарлз III го лишава от всички титли и званието вицеадмирал.

Коронованата принцеса Мете-Мерит на Норвегия, която сега е тежко болна, се появява в архивите повече от хиляда пъти - прекарва нощ в дома на Епщайн (точно там, където са извършени зверствата), обсъжда книги с него и го поздравява за празниците.

Заедно с нея, в черния списък са и куп местни политици, начело с бившия генерален секретар на Съвета на ЕС и бившият норвежки премиер Торбьорн Ягланд, който помолил Епстийн да му помогне с покупката на къща в Осло.

Големите подаръци

Докато Европа ближе раните след разкритията в „студените досиета“, Русия ликува. На хоризонта изплува отново Александър Дугин, главният идеолог на кремълската политика, с поредната нравоучителна проповед, в който пророкува как покварата и развратът ще занулят Европа, но високият морал и консерватизъм са запазили от тези пороци голямата руска душа.

Най-големият подарък обаче тези досиета донесоха не на Москва, а на Пекин. Азия вече не крие, че се готви за ново място под слънцето в световната политика и икономика.

Доказват го два телефонни разговори на китайския президент Си Цзинпин, проведени само за един ден. Знаковото е, че те са с Тръмп и Путин. Нещо, което може и да се случвало, но никога не е било акцентирано в официалните медии.

Преразпределението

За разговора с Тръмп се разбра от негова публикация в Truth Socia. Изненадващо той обяви, че е имал "дълъг и задълбочен" със Си, както и че освен дежурните теми като соя, Тайван и Иран, са си говорили и за Украйна. Това се оказа и основният акцент на руските медии. Те побързаха да сложат в заглавие, че Китай влиза в сделката за Украйна със свои условия. Което пък веднага превърна триъгълника САЩ-Русия-Украйна в квадрат, който на нас, европейците, все по-малко ни допада.

Новата роля на Дракона стана пределно ясна след разговора с Путин, когато Кремъл обяви че е проведен на знаменателна дата. Не защото приближава китайската нова година и традиционно владетелят на Кремъл поздравява Си, а защото 4 февруари е знаменателна дата.

Това беше последният ден от последното споразумение за контрол на въоръженията между Русия и Съединените щати – Договора за намаляване и ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия (НОВ СТАРТ). Каква ще бъде ролята на Китай за неговото предоговаряне, ще имаме много поводи да разберем тази година.

Срещите на върха

Както стана ясно от приятелските разговори, тримата големи вече разписват темите по срещите си на върха – Тръмп отива напролет в Пекин, Си връща визитата преди Коледа, когато е и срещата на Г-20 в голф-клуба на американския президент. А Путин и Си ще се видят на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Шенжен през ноемвври.

Докато политиците си заграждат новите сфери на влияние, бизнесът трябва да работи на максимални обороти.

Милиардните сделки

Тръмп си гарантира 20 милиона тона соя за Китай и дузина енергийни проекти срещу намалени мита за Пекин. Така, както преди дни си осигури надмощие над Русия в доставките на петрол за Индия отново срещу рязко намалени митнически тарифи. Доскоро врагове, днес Тръмп нарича приятели и Цзинпин, и Моди. Как американският президент е обяснил на китайския си колега защо Сенатът дава милиарди за оръжие на Тайван, е любопитна подробност, която обаче остава тайна.

Факт обаче е, че нито Русия изпищя за намаления петрол за Индия, нито Китай направи голям проблем за венецуелския петрол, защото както вкупом обявиха – подкрепят усилията на Тръмп за световния мир.

Къде е Европа?

Повече от ясно е, че без намесата на лидерите, преговорите в Абу Даби нямат да постигнат нищо особено. А мнението на Европа за Украйна и Гренландия, май изобщо не е в темите им за разговор.

Е, ще се събуди ли от щастливия си евроатлантически сън най-накрая Стария Континент или ще влезе в нов кошмар с най-новата си идея – Европа на две скорости? Това пък е нашият въпрос, по който политиците у нас мълчат оглушително. Може би защото както досиетата на Епстийн продължават да раздрусват брюкселския елит, така аферата Петрохан вече започна да разбърка допълнително политическите карти в България.

