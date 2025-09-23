Радев с извънредно решение за Любо Киров!

Президентството изпрати писмо до Министерството на външните работи,

с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна, който е адаш на популярния поп певец.

"Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия", се казва в съобщението, изпратено до медиите.

