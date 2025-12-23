Добра новина за 67 хил. души у нас

Правителството в оставка взе решение за средствата, необходими за т.нар. "топъл обяд", това заяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.

"Това е по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година. Намерихме средства в министерството да ги продължим до 31 януари 2026 година. А преди малко гласувахме средствата, които са неоходими до 30 септември 2026 година, така че хората да бъдат напълно спокойни. Средствата са близо 25 млн. и касаят 67 000 души. Независимо кое правителсво ще бъде, хората да знаят, че средствата са осигурени за една от най-уязвимите прослойки в нашето население", посочи Гуцанов.

По думите му топлият обяд не е екстра, а нужда и необходимост.

"Благодаря на министър-председателя и колегите министри, че намерихме парите, за да може да бъде гарантирана 2026 година за всички тези хора", допълни той.

226 общини в страната предлагат тази услуга.

Що се отнася до Министерството на труда и социалната политика няма затруднения относно прехвърлянето от лев към евро, увери Гуцанов.

