Добра новина за 67 хил. души у нас
Говори Борислав Гуцанов
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Говори Борислав Гуцанов
"Иска ми се за следващия бюджет да бъдат повишени придобивките на по-младите семейства", каза още той
Дарението е за програмата на Българския червен кръст
Чрез дарената сума, компанията ще обезпечи топла храна на 700 деца от 7 до 18 години за учебната година
За целта правителството осигури 39 милиона лева
При голям интерес протече поредното издание на инициативата „Топъл обяд“ в район „Люлин“
Болницата в Благоевград изпадна в силен дефицит на медицински лица
Близо 29 000 възрастни и хора без доходи ще продължат да получават топъл обяд до края на годината
Министерството на финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв.
Кампанията "Топъл обяд навреме" стартира от 30-ти април
Инициативата „Приятел в нужда се познава. Дари топъл обяд“ е на кмета на Бяла Слатина
Социалната услуга могат да ползват хора без доходи, без близки, самотно живеещи лица и семейства, инвалиди и др.
Обядът включва супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии - и десерт
В община Долна Митрополия обявиха допълнителен прием за нуждаещи се от топъл обяд
Топъл обяд по проект, финансиран от социалното министерство, осигури общината в Ружинци за 285 свои жители, съобщи кметът Александър Александров. Услу...
Топъл обяд за 150 души в Благоевград. Министерството на труда и социалната политика одобри проектното предложение на общината, което се финансира по О...
От 1 октомври община Момчилград стартира реализирането на проект „Подадена ръка", който е насочен към предоставяне на социалната услуга „Обществена...
150 души в нужда ще получават топъл обяд от Обществена трапезария в Благоевград. Общината ще сключи договор в Министерството на труда и социалната пол...
Проект "Социална кухня" стартира от 1 декември в столицата. Той се осъществява от Столична община за тринадесети пореден път. Това съобщи кметът на Со...
Кърджали. Пред Коледа касичка на Червения кръст е поставена в хипермаркета на „Кауфланд" в Кърджали. В нея се набират средства за осигуряване на безп...