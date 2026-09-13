Всичко за Топъл Обяд

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Топъл обяд за 285 в Ружинци

Топъл обяд за 285 в Ружинци

Топъл обяд по проект, финансиран от социалното министерство, осигури общината в Ружинци за 285 свои жители, съобщи кметът Александър Александров. Услу...

23 август | 10:01
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150 души хапват топъл обяд

150 души хапват топъл обяд

Топъл обяд за 150 души в Благоевград. Министерството на труда и социалната политика одобри проектното предложение на общината, което се финансира по О...

06 юли | 12:30
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150 души ще хапват топъл обяд

150 души ще хапват топъл обяд

150 души в нужда ще получават топъл обяд от Обществена трапезария в Благоевград. Общината ще сключи договор в Министерството на труда и социалната пол...

29 юни | 16:23
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