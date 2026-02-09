Рожден ден днес имат певец и актриса

Рожден ден днес празнуват:
Адриан-Михай Рачев – Румънеца, музикант и певец
София Маринкова, актриса
Бойко Найденов, юрист, бивш директор на Националната следствена служба и главен прокурор
Ген.-майор Данчо Дяков, бивш началник на НСО
Николай Павлов, политик, бивш министър на енергетиката
Димитър Рангелов, футболист
Палми Ранчев, поет, белетрист и преводач, дългогодишен треньор на националния отбор по бокс
