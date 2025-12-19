Путин отправи тежка заплаха към ЕС

Руският президент Владимир Путин предупреди, че „тежки последствия“ биха застигнали ЕС, ако той одобри използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна – след като това не се случи.

Попитан за активите по време на годишната си пресконференция, Путин заяви, че изпълнението на плана би било „грабеж” и добави:

„Но защо не могат да извършат този грабеж? Защото последствията за грабителите биха могли да бъдат тежки.”

Той също така каза, че неговите войски в Украйна напредват по фронтовата линия, приветствайки последните териториални постижения на руската армия.

„Нашите войски напредват по цялата линия на контакт. Врагът отстъпва във всички посоки“, подчерта Путин.

Лидерите на ЕС обявиха план за финансиране на украинската икономика и военни на стойност няколко милиарда долара за следващите две години, като пакетът ще бъде финансиран чрез заеми, а не чрез замразени руски активи, държани в блока.

Споразумението, сключено рано в петък, спаси доверието в Европа и предложи спасителен пояс на Украйна, която бързо изчерпваше парите си.

Путин заяви още, че Русия е готова и желае „да сложи край на конфликта с мирни средства“.

Той поясни, че мирното споразумение трябва да се „основава на принципите“, които изложи в реч по време на среща с висшето ръководство на руското външно министерство през юни 2024 г. В тази реч Путин поиска Украйна напълно да изтегли войските си от цялата територия на Донецка и Луганска области и да се откаже от плановете си за присъединяване към НАТО, пише Си Ен Ен, предаде bTV.

Той изброи множество градове и села, за които твърди, че руските войски са близо до превземане, включително Красни Лиман в източната част на Донецка област.

Неотдавнашните претенции на Русия за бойни полета обаче бяха оспорени. През ноември Москва заяви, че е превзела Купянск в Харковска област, но украинският президент Володимир Зеленски посети фронтовия град миналата седмица, заявявайки, че украинските сили са си върнали части от града.

Путин пък от своя страна нарече тези твърдения неверни и описа Зеленски като добър актьор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com