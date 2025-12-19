Край на зелените карти! Вашингтон затяга имиграцията

Ръководителят на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем нареди незабавно спиране на лотарията за зелени карти, след като стана ясно, че заподозреният за масова стрелба в университета „Браун“ е влязъл в страната чрез тази програма. Решението бе обявено публично и беше мотивирано с опасения за националната сигурност.

48-годишният Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, е обвинен, че на 13 декември е нахлул в университетска сграда и е открил огън по студенти, явяващи се на изпити. При нападението са убити двама души, а девет са ранени. Два дни по-късно той е обвинен и в убийството на професор от Масачузетския технологичен институт.

В съобщение в социалните мрежи Кристи Ноем заяви, че Валенте е „влязъл в Съединените щати през 2017 г. чрез програмата за имигрантски визи Лотария за разнообразие (DV1) и е получил зелена карта“. По думите ѝ това представлява сериозен провал в системата за контрол.

„По указание на президента Доналд Тръмп незабавно нареждам на Службата за гражданство и имиграция на САЩ да спре програмата DV1, за да се гарантира, че повече американци няма да бъдат засегнати от тази катастрофална програма“, написа Ноем. Тя добави, че „на този отвратителен индивид никога не е трябвало да бъде позволено да влезе в страната“.

След мащабно полицейско преследване Невес Валенте е бил открит мъртъв, като властите съобщиха, че е сложил край на живота си.

Лотарията за зелена карта предоставя до 55 000 визи за постоянно пребиваване годишно на граждани от страни с ниски нива на имиграция в САЩ. Кандидатите трябва да имат поне средно образование или доказан трудов стаж и преминават през процес на проверка и интервю. След последния инцидент обаче програмата се оказа в центъра на остра политическа и обществена полемика.

