Дойде годишният маратон на Путин пред камерите

Руският президент Владимир Путин днес отново ще заеме познатата си позиция пред камерите за традиционната годишна пресконференция в Москва, по време на която в продължение на няколко часа ще отговаря на въпроси от руски и чуждестранни журналисти, предаде ДПА. Както всяка година, събитието ще бъде комбинирано с телевизионното предаване „Директна линия“, в което гражданите получават възможност да разкажат за проблемите си и да потърсят решение директно от стопанина на Кремъл.

Руската държавна телевизия вече отчете внушителен интерес – над два милиона въпроса са били изпратени предварително, макар че опитът от предишни години показва, че до ефира достигат внимателно подбрани теми. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Путин се подготвя за събитието още от сряда, което подсказва, че импровизацията има строго определени рамки.

Сред традиционните теми отново ще бъдат бедността, социалните затруднения, проблемите в здравеопазването и лошата инфраструктура – въпроси, които се повтарят от година на година в предаването, излъчвано по всички национални канали и водещи новинарски сайтове. Войната в Украйна също неизменно присъства в дневния ред след началото на пълномащабната инвазия през 2022 г., като според ДПА много руснаци изразяват желание кръвопролитието да приключи.

Ежегодното телевизионно шоу служи и за утвърждаване на образа на Путин като грижовен лидер, който „чува“ народа и може да решава всеки проблем, стига да му бъде зададен правилният въпрос. Миналогодишното издание продължи малко под четири часа и половина – време, достатъчно за демонстрация на издръжливост, контрол и добре отработен сценарий.

