Кремъл отсече! Ето каква е съдбата на срещата Тръмп-Путин

Москва обяви, че не е необходима нова среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото по украинския въпрос трябвало „старателна работа“, а не разговори. С други думи – Кремъл не бърза да решава войната, стига да изглежда зает.

Изявлението на говорителя Дмитрий Песков, направено пред държавната агенция ТАСС и цитирано от Ройтерс, демонстрира поредната дипломатическа гимнастика, при която думата „мир“ звучи добре, но не променя нищо на бойното поле.

Детайлите били важни

По думите на Песков среща между Путин и Тръмп „теоретично е възможна“, но „в момента от нея няма нужда“. Вместо това, според него, била необходима „много старателна работа по детайлите на проблема с решението“ на конфликта в Украйна. Звучи почти като оправдание за бездействие, представено като стратегическа мъдрост.

Кремъл отново се опитва да изглежда разумен, докато продължава офанзивата на фронта. Последната среща между двамата президенти се състоя на 15 август в Анкоридж, Аляска, а вариантът за нова среща в Будапеща е отпаднал – вероятно заради липсата на нови „детайли“ за обсъждане.

Мир за Венецуела, но не непременно за Украйна

Интересно е, че в същото интервю Песков заявява, че Русия е „заинтересована от мирно разрешаване“ на конфликта между Венецуела и САЩ. „Естествено, ние искаме всичко да бъде в руслото на мира и в региона да не възникват каквито и да е нови конфликти. Светът и без това е пълен с конфликтни ситуации. Нови конфликти не са ни нужни“, казва говорителят на Кремъл. Звучи като благороден миротворец – ако не беше фактът, че страната му води пълномащабна война на хиляди километри от Каракас.

Думите му идват в отговор на публикация във вестник „Вашингтон пост“, според която под натиска на САЩ венецуелският президент Николас Мадуро е поискал от Путин ракети, радари и самолети. Кремъл не коментира тази част, но предпочита да говори за „мир“.

Москва осъжда „прекомерната сила“, но само ако не е нейната

В същия ден говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва „категорично осъжда“ употребата на „прекомерна военна сила“ от страна на САЩ при операции срещу наркотиците в Карибския басейн.

Думите ѝ идват на фона на продължаващи руски ракетни атаки срещу украински градове – един своеобразен урок по избирателна чувствителност към военната етика. Кремъл отново демонстрира, че няма проблем с войната, стига тя да не е водена от други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com