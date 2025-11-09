Лавров най-после се появи. Първите му думи - за Марко Рубио

Руският външен министър Сергей Лавров се появи в публичното пространство след няколкоседмично отсъствие и спекулации, че може да е отстранен от Владимир Путин. В първото си изявление от началото на месеца Лавров заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че мир в Украйна е възможен само при зачитане на интересите на Русия. Изявлението му идва на фона на задълбочаващото се напрежение между Москва и Вашингтон.

Готовност за диалог, но при условия

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо поддържаме телефонни разговори и сме готови да проведем среща лице в лице, когато е необходимо“, заяви Лавров, цитиран от РИА Новости.

Руското външно министерство представи изявлението като сигнал, че Москва не затваря дипломатическите канали със САЩ, въпреки дълбоките различия. Лавров подчерта, че всеки опит за мирно уреждане на конфликта в Украйна трябва да отчита „реалностите на терена“ и легитимните интереси на Русия – формулировка, която Кремъл използва, за да оправдае своите военни действия.

Политически фон и слухове за напрежение

Появата на Лавров стана дни след като западни медии, включително Ройтерс и „Файненшъл таймс“, съобщиха за напрежение между него и президента Путин. Според публикациите Кремъл е замразил плановете за нова среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп, след като руското външно министерство отказало да направи компромиси по украинския въпрос.

„Файненщшъл таймс“ цитира източник, според когото последният разговор между Лавров и Марко Рубио е „охладил ентусиазма“ на Вашингтон за подобен форум. Кремъл официално отрече да има конфликт между Путин и Лавров, но днешното му изявление бе тълкувано като опит да се демонстрира стабилност и контрол в руската външнополитическа линия.

Опит за запазване на дипломатическия канал

Анализатори коментират, че позицията на Лавров е част от стратегията на Москва да задържи дипломатическите канали отворени, докато продължава военният натиск в Украйна. Източници на Ройтерс твърдят, че Кремъл вижда в тези контакти възможност да тества готовността на новата администрация във Вашингтон за диалог, без да променя реално позициите си.

Въпреки това отношенията между двете държави остават в най-ниската си точка от десетилетия. Преговорите за прекратяване на войната са в застой, а последните дипломатически жестове се възприемат по-скоро като тактически ходове, отколкото като стъпка към реален мир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com