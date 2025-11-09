Сменя ли Путин Лавров? Известен политолог с прогноза

Ще бъде ли сменен дългогодишният външен министър на Русия Сергей Лавров, изпаднал в немилост заради провалените преговори в Будапеща?

Независимо, че говорителят на Кремъл Песков обяви, че е само слух, това продължава да е сред най-обсъжданите теми в световните медии.

Публикациите, в които се твърди, че министърът е загубил доверието на президента, "не отговарят на реалността", каза Песков, но на въпрос дали Лавров запазва поста си и подкрепата на държавния глава, той отговори лаконично: "Разбира се, че Лавров работи".

Спекулациите около бъдещето на Лавров се подхранват, защото той отсъстваше от срещата на Путин с постоянните членове на Съвета за сигурност. След това стана ясно, че Лавров няма да бъде част от руската делегация на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, която ще се проведе от 20 до 24 ноември. Заместник-ръководителят на президентската администрация Максим Орешкин спешно бе назначен за ръководител на руската делегация за първи път през последните 5 години.

Същото се случи и на срещата на върха за Източна Азия, която се проведе в Куала Лумпур в края на октомври. Руската делегация там беше оглавявана от вицепремиера Алексей Оверчук. Той бе изпратен там от Путин буквално ден преди началото на форума.

За евентуалната смяна на Лавров се заговори след като Financial Times публикува статия, в която позовавайки се на източници твърди, че Москва е изпратила на американците "твърд меморандум" с искания към Украйна - до териториални отстъпки и намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна. Според FT Държавният департамент е бил "поразен от непримиримостта" на руския министър. Едва ли обаче някой вярва, че опитният Лавров е действал без санкцията на Путин.

Днес Лавров даде интервю за руските медии, в което каза само, че руската страна не разкрива всички подробности от преговорите със САЩ за Украйна и „някои журналисти и експерти представят погрешно естеството на преговорите“.

Западни политолози заявиха, че номерът с дъвката „Лавров“ е Путин да печели време и да отлага мирните преговори за Украйна. Кремъл нарочно пускал слуха, за да отвлече вниманието, докато бомбардира Украйна. Дори целенасочено се лансирали имена за наследник и едно от тях е Максим Орешкин - зам. шеф на президентската администрация, който в последно време стана необичайно активен.

Един от известните руски политолози, който беше и зам. кмет на Волгоград – Константин Калачов, също даде прогноза. Той смята, че засега няма причини за оставката на министъра, но Лавров ще напусне поста си следващата година и с голяма вероятност ще стане депутат от Държавната дума.

„След изборите за Държавна дума, в които Лавров е много вероятно да бъде в челната тройка на "Единна Русия", ще видим нов външен министър. Представител на новото поколение. Едва ли ще е сред сегашните служители на министерството", прогнозира Калачов. Според него изборът на наследник на Лавров може да бъде пълна изненада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com