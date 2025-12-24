Тежка беда застигна бивш президент

От затвор до болница. Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро излезе днес от затвора за първи път откакто беше вкаран зад решетките в края на миналия месец и пристигна в болница, където ще бъде опериран утре, съобщи Франс прес, като се позова на източник от тази частна клиника в столицата Бразилия.

Журналисти от AФП видяха конвой от черни коли, ескортирани от мотоциклети, да влизат в гаража на болница, където предишният държавен глава, представител на крайната десница, осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат, вече беше опериран през април.

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена.

Това първо излизане от затвора е било разрешено от съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, отговарящ за процеса, по който бившият президент (2019-2022 г.) е бил осъден.

На конвоя, който докара Болсонаро, отне само няколко минути, за да стигне от централата на Федералната полиция в Бразилия, където той излежава присъдата си, до частната болница. Утре той трябва да бъде опериран от ингвинална херния (на слабините).

70-годишният Болсонаро страда от последиците от атентат от 2018 г., когато беше намушкан в корема по време на среща с избиратели в разгара на предизборната кампания, посочва АФП.

