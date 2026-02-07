Съветът за мир се събира! Тръмп прати покани

Унгарският премиер Виктор Орбан днес заяви, че след две седмици ще пътува до Вашингтон, за да присъства на учредителната среща на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, предадоха Франс прес и БТА. Ройтерс съобщи, че срещата във Вашингтон ще е на 19 февруари. Всички 26 страни, които подписаха хартата на съвета в Давос, са получили покана.

„Снощи получих покана – след две седмици ще се видим отново (с американския президент) във Вашингтон, за провеждането на учредителна среща на Съвета за мир“, каза Орбан на предизборен митинг в град Сомбатхей, в Западна Унгария, преди парламентарните избори през април.

Според плана на американския президент за прекратяване на войната в ивицата Газа, палестинската територия трябва да се управлява временно от технократския Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) под наблюдението на Съвета за мир, председателстван лично от Тръмп.

Но проектът на Хартата на Съвета за мир не споменава изрично палестинската територия и му се приписва по-голяма цел - да допринесе за разрешаването на въоръжените конфликти по света.

В преамбюла му косвено се критикува ООН, заявявайки, че Съветът за мир трябва да има „смелостта да се отклони от подходи и институции, които твърде често са се проваляли“.

Все още не е ясно дали България ще бъде представена на учредяването. Премиерът в оставка Росен Желязков присъедини страната към съвета. Мандат за това му бе даден с решение на правителството. Лидерът на ДПРС-Ново начало настоя България да ратифицира споразумението за Съвета за мир. Но лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му оставя темата в ръцете на следващия парламент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com