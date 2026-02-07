Заплашиха с убийство вицепрезидента на САЩ

Федерално жури в Съединените щати повдигна обвинения срещу 33-годишен жител на Толедо, Охайо, за заплаха за убийство и нанасяне на телесна повреда на вицепрезидента Джей Ди Ванс, съобщава бТВ. Случаят е свързан с посещение на Ванс в Охайо през януари и е потвърден от Министерството на правосъдието.

Според официалната информация обвиняемият Шанън Матре е заявил, че ще проследи местонахождението на вицепрезидента и ще го убие с автоматичен пистолет M14. Разследващите не посочват къде точно е отправена заплахата. Това не променя тежестта на обвинението, тъй като става дума за конкретно намерение срещу втория по ранг политик в САЩ.

Агенти на Сикрет сървис са арестували Матре в петък. Той е изправен пред федерални обвинения, които се разглеждат с приоритет заради статута на потенциалната жертва. При първото си явяване пред магистратски съдия в Северния окръг на Охайо обвиняемият е оставен в ареста. Делото за задържането му е насрочено за 11 февруари.

Случаят не е изолиран инцидент. Самият Джей Ди Ванс съобщи, че в началото на януари мъж се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо. Тогава неизвестен е блъскал по прозорците на жилището. Ванс и семейството му не са били вътре, а 26-годишен мъж е бил задържан след сигнала. Американските медии разглеждат този случай като част от нарастващия натиск върху публичните фигури в страната.

По време на разследването на заплахата срещу вицепрезидента федералните служби са открили и допълнителни материали у обвиняемия. Министерството на правосъдието съобщи за наличие на множество цифрови файлове със съдържание, свързано със сексуално насилие над деца. Тези данни отварят отделна линия на разследване и утежняват правното положение на Матре.

Сигурността на Джей Ди Ванс е под засилен контрол от началото на мандата му. Като вицепрезидент той е обект на постоянна охрана, а всяка заплаха срещу него се разглежда като атака срещу държавната власт. Подобни случаи показват колко бързо индивидуални заплахи прерастват във въпрос на национална сигурност.

Федералните власти подчертават, че реагират незабавно на сигнали за насилие срещу високопоставени лица. Делото срещу Матре е пример за това как системата за защита на вицепрезидента функционира още на етап заплаха, без да се стига до реално посегателство, пише "Флагман".





