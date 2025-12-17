Тръмп с решителен ход! Ограничи влизането на чужденци в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави:

Буркина Фасо,

Лаос,

Мали,

Нигер,

Сирия,

Сиера Леоне и

Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.

