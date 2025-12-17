Свят

Тръмп с решителен ход! Ограничи влизането на чужденци в САЩ

Тръмп с решителен ход! Ограничи влизането на чужденци в САЩ
Снимка: БНТ
17 дек 25 | 8:41
1332
Мира Иванова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави:

  • Буркина Фасо,

  • Лаос,

  • Мали,

  • Нигер,

  • Сирия,

  • Сиера Леоне и

  • Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Доналд Тръмп
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
4lorene
преди 41 минути

Лекарите бяxа убедени, че опepацията е незаменима, но cлед завъpшване на куpса зpeнието ми се възстанови. Съвeтвам вcички да oпитат тoвa лeкapcтвo, но не можах да го намеря в аптeкитe, кyпих го тyк:--- https://ieej.lv/zrenie

Откажи