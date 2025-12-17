Тръмп с решителен ход! Ограничи влизането на чужденци в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.
Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави:
Буркина Фасо,
Лаос,
Мали,
Нигер,
Сирия,
Сиера Леоне и
Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.
Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.
