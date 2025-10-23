Петролни пожари с руски привкус и дипломатически войни в Европа

Европа е разтърсена от верига загадъчни пожари в нефтопреработващи заводи, работещи с руски суров петрол. Само за два дни избухнаха три инцидента – в Словакия, Румъния и Унгария – всички свързани с доставки по нефтопровода „Дружба“. Засега няма официални версии за причините, но съвпадението предизвика лавина от подозрения за саботаж и нова дипломатическа буря между държавите от региона.

Три пожара, една връзка – руският петрол

Последният инцидент избухна в Братиславския нефтопреработващ завод, собственост на унгарската компания MOL Group, която работи с руска суровина, постъпваща именно по тръбопровода „Дружба“. Заводът, управляван от компанията Slovnaft Plc, има капацитет от 124 хиляди барела дневно (около 6,1 млн. тона годишно), а продукцията му се изнася в цяла Европа. По данни на „Комерсант“ през 2024 г. Словакия е внесла 4,2 млн. тона руски петрол – 82% от общия си внос.

Само часове по-рано подобни инциденти бяха регистрирани и в други два завода, работещи основно с руски суров петрол – взрив в Petrotel-Lukoil в румънския град Плоещ и пожар в Дунайския нефтопреработващ завод в унгарския Сазхаломбат, също под контрола на MOL Group. В Румъния един човек беше ранен, докато в Унгария се размина без пострадали. И в трите случая властите отказват да посочат причина, което допълнително засилва напрежението.

Дипломатически искри и взаимни обвинения

Докато пламъците в заводите още не бяха изгасени, избухна нов политически пожар – този път в интернет. Полският външен министър Радослав Сикорски и унгарският му колега Петер Сиярто си размениха остри реплики в Х. Поводът – критиката на Сиярто към решението на полски съд да не екстрадира в Германия заподозрян за взрива на „Северен поток-2“ и обещанието на Варшава да арестува самолета на Владимир Путин, ако прелети над полска територия.

„Радослав Сикорски говори за независим съд, който по заповед на премиера Доналд Туск отказа да екстрадира терориста, взривил тръбопровода „Северен поток-2“?“, написа Сиярто.

Отговорът не закъсня: „Петер, гордея се с полския съд, който постанови, че саботажът на окупатора не е престъпление. И се надявам, че вашият земляк майор Мадяр ще изведе от строя нефтопровода, който храни военната машина на Путин“, отвърна Сикорски.

Реакцията от Москва бе мигновена. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова нарече Сикорски „Усама бен Сикорски“ – нов връх в риториката на Кремъл срещу Източна Европа.

Дружба под обстрел

Напрежението около нефтопровода „Дружба“ не е ново. През август Унгария три пъти обвини Украйна в удари с дронове по трасето и дори наложи санкции на командира на украинските сили за безпилотни системи Робърт „Мадяр“ Бровди – офицер с унгарски корени. Самият Бровди отвърна с ирония, че ще „се старае още повече“.

След поредицата пожари и взаимни обвинения, енергийната сигурност на Централна Европа изглежда по-нестабилна от всякога. Докато Брюксел мълчи, „Дружба“ – символът на постсъветската зависимост от Москва – се превръща в нова линия на разлом между съюзници, чието доверие тлее като петрол под пламъците.

