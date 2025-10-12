Путин се оплака. Президент го оставил гладен

По време на неформална среща на Общността на независимите държави (ОНД) в Душанбе руският президент Владимир Путин се оплака от държавния глава на Таджикистан Емомали Рахмон.

Путин каза на другите участници в срещата, че Рахмон го е накарал да гладува предишната вечер.

Това се случи по време на разходка из резиденцията на Рахмон преди неформална вечеря.

"Рахмон ме остави да гладувам от вчера вечерта, а аз го попитах – защо?", каза Путин, а кадри от разговора бяха показани по руските медии.

Путин отбелязва, че в отговор на упрека му таджикският му колега все пак е обещал да организира съвместна трапеза на следващия ден.

Тази забележка, според съобщения в медиите, предизвикала оживена реакция сред присъстващите държавни глави.

Жалбата на Путин може да е шеговита, но на президента на Таджикистан изобщо не му е до смях. Европейският съюз остро го разкритикува за решението му да не изпълни заповедта за арест на руския президент Владимир Путин, издадена от Международния наказателен съд (МНС), предаде "Ройтерс".

" Като държава, страна по Римския статут на МНС, Таджикистан не е изпълнил задълженията си да арестува и предаде Путин на съда", заяви говорителката на външната служба на ЕС Анита Хипер.

На 17 март 2023 г. МНС издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин. Той е обвинен в депортиране на украински деца.

Присъствието на Путин в страната без предприемане на действия по заповедта за арест предизвика остра реакция в Брюксел.

