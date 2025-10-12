Авиопревозвач спира полетите между тези летища

Драма с полетите на френския авиопревозвач на Air France-KLM.

Те преустановиха полетите между летище "Шарл дьо Гол" в Париж и столицата на Мадагаскар - Антананариво, съобщава "Ройтерс".

Мярката е в сила от 11 до 13 октомври включително "поради ситуацията със сигурността" на място.

Авиокомпанията следи ситуацията в реално време с властите и "възобновяването на операциите ще остане предмет на ежедневна оценка на ситуацията".

Засегнатите клиенти ще бъдат уведомени и ще им бъдат предложени решения за презаписване или възстановяване на сумата.

Президентството на Мадагаскар днес предупреди, че в африканската държава е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта" - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец.

