Авиопревозвач спира полетите между тези летища

Драма с полетите на френския авиопревозвач на Air France-KLM.
Те преустановиха полетите между летище "Шарл дьо Гол" в Париж и столицата на Мадагаскар - Антананариво, съобщава "Ройтерс".
Мярката е в сила от 11 до 13 октомври включително "поради ситуацията със сигурността" на място.
Авиокомпанията следи ситуацията в реално време с властите и "възобновяването на операциите ще остане предмет на ежедневна оценка на ситуацията".
Засегнатите клиенти ще бъдат уведомени и ще им бъдат предложени решения за презаписване или възстановяване на сумата.
Президентството на Мадагаскар днес предупреди, че в африканската държава е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта" - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец.
