Ключова среща за Украйна! Зеленски лети за Турция, там го чака...

Володимир Зеленски се подготвя за нови преговори.

Украинският президент заяви, че планира да пътува утре за Турция, където да съживи преговорите за край на войната в Украйна, продължаваща вече над три години и половина, предаде Ройтерс. Държавният глава ще пътува за Турция след днешната си визита в Испания.

Специалният президентски пратеник на САЩ за мироопазващи мисии Стивън Уиткоф също ще участва в планираните разговори с Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза Зеленски за предстоящите си си срещи в Турция.

Той добави, че страната му работи и за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия.

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта.

"Процесът е на пауза заради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да било начин на въпросите, които ние поставихме", заяви тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, цитиран от ДПА.

Делегации от Москва и Киев се срещнаха нееднократно от май тази година за преки преговори в турския мегаполис Истанбул.

Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции, поради което не се вижда мирно споразумение в близко бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com