Невероятна градушка надупчи цял град. Щетите са огромни

Близо 250 души пострадаха при изключително силна градушка, връхлетяла южната част на Бразилия.

Ледените късове, сравнявани по размер с тенис топки, са нанесли сериозни поражения и са превърнали улиците на град Ерешин в щата Рио Гранде до Сул в хаотична картина на щети и разрушения, предаде Блиц.

По данни на местните власти са повредени покривите на над 10 000 къщи, а десетки автомобили са надупчени или напълно унищожени от масивните ледени късове. Много от пострадалите са получили травми от падащия лед, като са потърсили помощ в местните болници.

За овладяване на последиците от бурята на място работят екипи на гражданската защита, пожарникари и военни формирования. Към тях са се присъединили и десетки доброволци, които участват в разчистването на улици, покриви и засегнати домове.

Според властите мащабът на щетите е необичаен дори за район, свикнал на силни атмосферни явления, което превръща градушката в едно от най-сериозните бедствия в региона през последните години

