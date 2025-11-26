Стрелба срещу войници от Националната гвардия на САЩ. Има задържан

Стрелба в централната част на Вашингтон. Двама членове на Националната гвардия на САЩ бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. Това заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, цитирана от Си Ен Ен.

По-рано беше съобщено, че инцидентът се е случил в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом.

Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. От гражданите се препоръчва да избягват района.

Националната гвардия не е отговорила незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит.

„Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация“, каза Левит. „Президентът е получил информация", добави тя.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com